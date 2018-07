El Reial Madrid assegura que «no té previst» fitxar Neymar

El Reial Madrid va emetre ahir a la nit un comunicat per aclarir que «no té previst» fer cap oferta pel futbol brasiler Neymar Júnior, del París Saint-Germain i ex del Barça, després de les «constants informacions» de diferents mitjans de comunicació que asseguran que sí que ho faria.

«Davant les constants informacions que vinculen el jugador del PSG Neymar Jr. amb el nostre club, el Reial Madrid C. F. vol aclarir que no té previst fer cap oferta pel jugador», va indicar l'entitat en una breu nota de premsa.

Aquest no és el primer desmentit del club blanc sobre l'exjugador del FC Barcelona, ja que a principi de mes ja va fer una nota per negar que havia presentat una oferta per Neymar i que havia arribat a oferir 310 milions d'euros, segons va explicar Televisió Espanyola aleshores.

A més, el club que presideix Florentino Pérez va recordar que la relació entre els dos clubs és «extraordinària, de manera que, si en algun moment el Reial Madrid es plantegés contractar un jugador del PSG, el primer que faria seria dirigir-se al seu club». Aquesta segona part del comunicat sembla que deixa una porta oberta a una futura oferta.

De fet, són moltes les informacions que asseguraven que el Reial Madrid tenia la intenció de fitxar el brasiler per compensar la marxa de Cristiano Ronaldo a la Juventus, però l'entitat de Chamartín ja ha desmentit en dues ocasions el seu interès a contractar-lo, a més de fer-ho també amb un altre jugador del conjunt francès, el davanter Kylian Mbappé.