«A l'equip m'he sentit una peça important des de l'inici»

Amb només 13 anys, Andrés Esteban ja donava ordres des de la banqueta de la Penya Andorra de l'Hospitalet. Després de passar per Can Vidalet i Sant Joan Despí, Esteban va fitxar pel San Mauro a principi d'aquesta temporada.



Què li va cridar l'atenció d'aquest projecte?

Bé, el coordinador Edu Castilla em va trucar i van confiar en mi. Jo la veritat és que ja els havia vist perquè havia competit molt temps contra ells. Em va agradar el projecte perquè era un equip molt talentós i on s'hi podien fer coses interessants.

Quina primera idea tenia de l'equip que es podia trobar?

Sabia que teníem dels millors davanters de la categoria i que havia de treballar en defensa.

Com valoraria aquesta primera temporada?

Rodona. L'equip m'ho ha posat fàcil perquè, com dic, teníem molt talent. La veritat és que tot ha sortit bé.

Va tenir la sensació que el fitxaven per assolir l'ascens o per construir un projecte a llarg termini?

Bé, sóc un entrenador que no he canviat massa de club. M'agrada estar temps a una entitat per mostrar l'evolució del treball. Una de les condicions per fitxar era la de construir un projecte d'unes quantes temporades.

Aquest projecte de què parla s'ha vist potser una mica trencat pel fet de tenir tantes baixes?

No, hem mantingut la columna vertebral de l'equip. Sí que és cert que és una pena haver perdut jugadors tan importants, però el futbol és així i aquests busquen altres reptes. Malgrat tot, els jugadors que estan arribant són de molta qualitat i estic content.

D'entrada quin és l'objectiu per a la propera temporada?

Crec que ser ambiciosos és bo, però l'equip serà bastant nou i prefereixo ser prudent. Primer, assegurar la categoria i, després, veurem què passa.

Què diferencia el San Mauro dels clubs on ha entrenat?

En primer lloc, és un club que respira futbol i que cuida molt els jugadors de la plantilla. Es nota que la gent està molt bolcada amb el projecte esportiu i això et fa sentir una peça molt important. En segon lloc, el tracte que tenen pel futbol base. Penso que cuidar la base és molt important.