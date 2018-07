Ander Mirambell renova un any el conveni de col·laboració amb l'Espanyol

L'Espanyol i Ander Mirambell, millor pilot estatal d'skeleton, han renovat una temporada més el seu conveni de col·laboració. Així, el manresà continuarà lluint i promovent la imatge del club arreu del món com a ambaixador esportiu de l'Espanyol.

El club vol reconèixer públicament, d'aquesta manera, la difusió que l'esportista ha fet duranttants anys de la marca blanc-i-blava als circuits internacionals. Mirambell, fidel seguidor perico, va disputar els Jocs Olímpics d'hivern de Vancouver 2010, de Sotxi 2014 i de Pyeongchang 2018.

«Estic molt content perquè comença un cicle olímpic i el suport de l'Espanyol és imprescindible. A més, els propers Jocs Olímpics són a la Xina, a Pequín, per tant, és interessant aquest nou projecte i portar els colors de l'Espanyol per tot el món em fa molta il·lusió perquè la internacionalització del club la tenim pendent», va declara Mirambell a Espanyol TV.

A més de signar el conveni de col·laboració a la Sala de Juntes del RCDE Stadium amb el conseller i director de Coordinació de Gestió i Negoci, Mao Ye, Mirambell també va aprofitar l'avinantesa per reafirmar el seu compromís com a soci de l'entitat i va renovar el seu abonament per a la temporada que ve.

«Estic il·lusionat», va explicar Mirambell sobre l'Espanyol de la propera temporada. «Encara ens falta alguna passa més, però és un equip que fa bona pinta, fet a casa i amb els valors del club. Això farà que tinguem l'ADN que a vegades trobem a faltar els aficionats».