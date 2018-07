Aleix Espargaró torna a casa després de la forta caiguda a Sachsenring

El pilot català Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) ja és al seu domicili de Barcelona, on descansarà els propers cinc dies, després d'abandonar l'hospital de Chemnitz, on va ser ingressat des de l'accident que va patir en l'escalfament del Gran Premi d'Alemanya de Moto GP. En un comunicat remès ahir, l'equip Aprilia va informar que el barceloní «va sortir ahir de l'hospital de Chemnitz», on es trobava des del passat 15 de juliol a causa d'una forta contusió en el costat esquerre.

«El pilot de l'Aprilia Racing Team Gresini va ser transferit a la Clínica Dexeus Quirón, on el doctor Ángel Charte el va sotmetre a un exhaustiu control. Al final del mateix, va ser donat d'alta, amb la prescripció de descansar durant cinc dies», va explicar l'equip italià. El gran dels Espargaró haurà de passar un reconeixement mèdic abans del Gran Premi de la República Txeca, que es disputarà a Brno entre el 3 i el 5 d'agost, per observar si el seu estat de salut serà òptim per a la disputa de la cursa. El seu equip creu que l'Aleix tindrà moltes opcions de disputar el Gran Premi de la República Txeca «tot sembla donar esperances d'una solució positiva», va comentar el seu equip.

Espargaró, que va ser pare de bessons fa poques setmanes, va patir una forta caiguda al revolt quatre del circuit de Sachsenring, seu del Gran Premi d'Alemanya de Moto GP, durant la seva cinquena volta en els últims entrenaments lliures. El pilot català va ser traslladat en helicòpter a l'hospitalt de Chemnitz, on es va recuperar d'una forta contusió al costat esquerre. Des de llavors fins ahir, el pilot català va estar en observació a Alemanya.