L'Igualada Rigat iniciarà la propera lliga amb un partit a casa contra el Vic

L'Igualada Rigat començarà la propera OK Lliga el 22 de setembre rebent a casa el CP Vic, en un partit corresponent a la primera jornada de la competició, segons el sorteig que es va fer ahir a Barcelona. El conjunt de Ferran López, que recupera Ton Baliu com a estrella, té la voluntat de superar la sisena posició de la temporada passada i començarà contra un adversari que va ser onzè la temporada passada.

Com sol ser habitual les darreres temporades, l'Igualada Rigat tindrà un tram de calendari dur, que enguany arriba a l'equador de cada volta. A la primera, en la jornada 7 visitarà el Lleida, guanyador de la CERS, després rebrà el Reus, present a la final a quatre de l'última Eurolliga, jugarà un partit a priori més assequible contra l'Alcobendas i, a continuació, rebrà el Liceo, visitarà el Barça Lassa, rebrà el Voltregà i viatjarà al Vendrell. El darrer partit de lliga serà l'1 de juny, també al pavelló de les Comes, contra el Calafell.

Pel que fa als suriencs del Liceo Josep i Edu Lamas, debutaran a casa en un duel estel·lar contra el campió, el Barça Lassa.



Sorteig del calendari femení

Ahir també es van fer els sorteigs de l'OK Lliga de Plata, l'antiga Primera Divisió, i de l'OK Lliga femenina. En aquesta hi jugaran tot un seguit de membres de les nostres comarques, sempre que no hi hagi canvis.

D'aquesta manera, en el campió d'Europa,a l'Hostelcur Gijón hi haurà la igualadina Maria Díez, que debutarà a casa el 20 d'octubre contra el Reus Deportiu i acabarà a la pista del Vila-sana; la també igualadina Teresa Bernadas, portera del Voltregà, debutarà a la pista del Cuencas Mineras i acabarà a la de Las Rozas. Finalment, les santvicentines Aida Mas i Alba Ambròs, amb el Vilanova, jugaran el primer partit a Cerdanyola i acabaran a la pista del Liceo.