Lluís Costa s'acomiada de dos anys i mig al Manresa

El base del Bàsquet Manresa durant les dues últimes temporades i mitja i un dels artífexs del darrer ascens i capità de l'equip, Lluís Costa, va confirmar ahir per Twitter i Instagram que no seguirà al club la temporada que ve. Va aprofitar per acomiadar-se de l'afició abans d'afrontar el canvi d'equip. Alguns rumors el situen al Betis, fent parella amb un altre català, Dani Rodríguez, per intentar fer pujar els andalusos la temporada vinent.

Així, Costa va fer un fil en què deia que «ja fa uns dies que el Manresa em va comunicar que no comptava amb mi per a la propera temporada. Només volia donar les gràcies a totes aquelles persones que m'han donat suport aquests dos anys i mig. Ha estat un plaer i un honor defensar aquesta samarreta i aquest escut. Me'n vaig amb la tranquil·litat d'haver-ho donat tot i d'haver ajudat a tornar el Manresa al lloc d'on mai no hauria d'haver marxat».

El base va continuar dient que «el Manresa sempre serà el club que em va ajudar a complir el meu somni de jugar a l'ACB. Una abraçada i molta sort amb tot el que vingui». El Baxi va decidir prescindir de Costa en benefici d'Alex Renfroe i Jakis Gintvainis.