El futbol comarcal té les plantilles a punt de solfa

Els conjunts de Segona i Tercera Catalana ja tenen pràcticament definides les seves plantilles de cara a una temporada 2018-19 que es preveu difícil, competida i emocionant. Pel que fa a la Segona Catalana, el Martorell i el San Mauro són, en el grup 2, fins al moment, els equips que més s'han reforçat, amb un total de deu jugadors després dels seus ascensos la passada campanya.

Per altra banda, als grups 4 i 5, el Joanenc i el Solsona són els que menys han buscat en el mercat, incorporant tan sols tres jugadors a les seves files. El Sallent i l'Organyà s'han reforçat amb cinc jugadors, i el Berga, a banda de tres incorporacions, dona l'oportunitat a jugadors del segon equip i del juvenil perquè mostrin la seva vàlua durant la pretemporada, amb possibilitats de quedar-se.

A Tercera Catalana, tots els equip, i com és prou lògic, han fet moviments de jugadors, uns més que altres, tant d'entrada com de sortida, en una pretemporada que s'esdevé important ja que el nous han d'anar encaixant amb el sistema i el funcionament de l'equip en qüestió per fer front a una categoria que en els seus diferents grups es preveu molt competitiva tant a les parts altes de la classificació com per evitar un ensurt en forma de descens. En aquestes alçades de la temporada, l'equip que encapçala el número de fitxatges és el Calaf, que ha incorporat tretze jugadors i n'ha deixat sortir vuit. Més de mitja plantilla nova per jugar en un grup 7 que tot fa pensar que la disputa del títol pot ser més oberta que mai, amb força pretendents, com el Gironella, que ha mantingut pràcticament la mateixa plantilla que a Segona Catalana, l'Avià, la Pirinaica o alguna formació del Vallès.