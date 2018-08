Un campionat social que aplega socis i esquiadors internacionals

?El Club Esportiu la Baells organitza cada mes de juliol un campionat social per tal de donar als seus socis una motivació per competir. Aquest fet ha provocat, fins i tot, que esquiadors que ho havien deixat hagin tornat a reprendre l'activitat del seu esport favorit. El campionat, que en l'última edició ha aplegat una vintena de participants de totes les edats, té la virtut d'ajuntar socis del club, que aprofiten per demostrar la seva evolució fent eslàlom, amb veritables participants de competicions internacionals que es preparen per a estatals, europeus o mundials.