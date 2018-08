El Girona arrenca amb un empat a cap gol i a poques oportunitats

El Girona no va poder debutar amb victòria i va cedir un punt davant d'un Valladolid acabat de pujar en un duel de poques oportunitats per totes dues bandes. Els homes d'Eusebio, que disposaven del manresà Èric Montes a la banqueta, però que no va arribar a entrar al terreny de joc, no va ser capaç de donar ritme al partit i va estar els primers 45 minuts sense poder crear perill davant de la porteria de Jordi Masip.

La segona meitat va transcórrer amb més ritme i, fruit d'això, va arribar la millor ocasió del partit, en botes de l'uruguaià Cristhian Stuani. El seu xut va passar a prop de la porteria rival. Novament, el màxim golejador de l'equip de la temporada passada, va desaprofitar una assistència de Marc Muniesa i va rematar de cap per damunt del travesser. Els locals, tot i el seu ànim i la poca activitat ofensiva del conjunt de Sergio González, no van aconseguir el gol de la victòria i el partit es va acabar amb el resultat inicial.