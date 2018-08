Inici victoriós a l'enèsim any de Messi

Fins i tot en partits tan espessos com el que va donar per iniciada ahir la lliga al Camp Nou hi ha accions per les quals val la pena que el partit s'acabi passades les dotze de la nit. I habitualment les du a terme el mateix. Leo Messi, amb una genialitat, dos pals i un segon gol de postres, va fer aixecar el públic del seient i va donar al Barça els primers punts a la lliga. El Mundial queda enrere i l'argentí ja va deixar clar al Gamper que no s'atura i que vol la Champions. Pel que es va veure ahir, la lliga també.

No s'esperava res més de l'Alabès que s'atrinxerés a la seva àrea i que busqués el contraatac, i Abelardo no va fallar. Tot i que en els primers minuts va pressionar una mica més amunt i va buscar crear cert perill sobre Ter Stegen, la realitat i la inèrcia van fer que acabés la primera meitat enganxat a la porteria de Pacheco.

En el Barça, el més destacat va ser l'absència de Coutinho i l'aposta per Sergi Roberto al centre del camp. La solució va anar bé en fase defensiva però va faltar bastanta fluïdesa en atac. Potser tot hauria canviat si Messi hagués aprofitat una passada llarga de Rakitic al minut 2, però va rematar massa creuat. Tot seguit, Jony va avisar en una centrada que va aturar Ter Stegen. Aquesta acció i un cop de cap de Sobrino van ser el màxim, ofensivament parlant, que van fer els vitorians en els primers 45 minuts.



Un pal i poc més

La resta va ser un tediós monòleg local amb alguna llambregada de rapidesa. Dembélé i Suárez van buscar l'esquena dels centrals amb poca sort. L'uruguaià va enviar massa alta una rematada parabòlica i el francès va estar imprecís en un parell de contracops. En el primer va assistir massa de pressa Messi i Maripán li va salvar la passada, i en el segon, en la millor oportunitat de la primera meitat, va definir malament, va disparar al ninot i Pacheco va aturar l'esfèrica.

Enmig, un Messi que buscava passades a l'espai i que va estar a punt de desnivellar el marcador en una acció marca de la casa. Va rebre una falta a la frontal de l'àrea de Rubén Duarte, va executar amb la mestria habitual, però la pilota va picar al travesser de Pacheco quan tothom cantava gol. La rematada posterior de Piqué va anar massa alta. Amb intents de trencar el mur, no reeixits, es va anar escolant una primera part massa discreta dels locals.

A la segona hi va haver més ritme. El cantat canvi de Coutinho per Semedo, no per cap errada del portuguès, sinó perquè era el que tocava, va permetre més velocitat en la circulació de pilota, ni que el brasiler, que posteriorment faria el segon gol, dugués a terme una actuació plana. Jordi Alba va ser el punyal amb el qual el Barça va atacar per la banda esquerra i ell mateix va estar a punt de fer el primer gol.



La genialitat

Aquest, però, havia d'arribar en una acció espectacular. Una nova falta a la frontal de l'àrea. Messi mira, apunta, la barrera salta i la pilota passa per sota dels peus de quatre homes de l'Alabès per batre Pacheco.

El gol va matar un conjunt basc que, a més, va veure com se li lesionava Sobrino quan acabava de fer un canvi per tenir dos davanters al camp, amb Borja Bastón. Amb l'1-0, els d'Abelardo encara van posar perill en una falta penjada per Ibai, però era un miratge. El Barça va tornar a tenir dues ocasions clares, amb Suárez i Coutinho davant de Pacheco i una altra, amb un xut de Messi al pal, abans que el brasiler anotés el segon en una acció marca de la casa i un xut des de l'interior de l'àrea.

El partit estava liquidat, però fins que no s'acaba el duel, sempre hi pot haver-n'hi més, sobretot amb Messi al camp. L'argentí va aprofitar el descompte per fer el tercer en rematar a la mitja volta després d'aturar amb el pit l'única passada bona de Suárez.