El MoraBanc Andorra renova una temporada més l'ala-pivot John Shurna

El MoraBanc Andorra va informar ahir que ha renovat el contracte de l'ala-pivot nord-americà John Shurna qui viurà, per tant, la seva segona temporada al principat. En la primera va ser peça impportant per tal que el club aconseguís la millor classificació de la seva història, una sisena posició a la lliga Endesa.

El mànager general del MoraBanc, Francesc Solana, va afirmar, sobre aquesta renovació, que «entre les possibilitats que ens oferia el mercat, era el jugador ideal per completar el joc interior». Solana va afegir que «la temporada passada vam acabar molt contents amb el seu rendiment, ja que va ser un jugador molt important per a nosaltres, especialment en la segona volta». Shurna, que també ha actuat en d'altres equips de la lliga Endesa com el Joventut i el València, va acabar la lliga Endesa amb mitjanes de 6,7 punts i 6,1 de valoració.