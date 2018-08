Piqué es mostra obert a la possible arribada de Pogba

El central del Barça Gerard Piqué no va tancar la porta a la possible arribada del centrecampista francès del Manchester United Paul Pogba, ja sigui ara o bé en el mercat d'hivern, ja que segons ell reforçaria l'equip. Piqué va fer un repàs a l'actualitat blaugrana en l'acte de presentació del Poker-Stars Live de Barcelona.

Així, el jugador barcelonista va dir que «sé poc sobre què està passant a Manchester en la relació entre Pogba i Mourinho. Pogba és un gran jugador del United i ja veurem el futur. Serem feliços si vénen grans jugadors, però respectem el Manchester United».

Pel que fa a la plantilla del seu equip, «seran els títols els que diran si la plantilla és millor. Lenglet es posiciona molt bé, i Arthur i Malcom són joves encara. És molt important pensar en el present i en el futur». Pel que fa a la irrupció de Dembélé aquest principi de temporada, el defensa català va declarar que, tot i la seva joventut, encara li queda camí per recórrer. «Dembélé ha fet una gran pretemporada. És molt jove i li queda molt recorregut. El primer any sempre costa en un club gran com el Barça i esperem veure-li la seva millor versió».



El lideratge de Messi

Piqué també va parlar de Messi, que ara és el capità de l'equip. «No crec que el Leo necessiti el braçalet per exercir el lideratge. Ja ho feia anteriorment. Després de la marxa de l'Andrés, això del lideratge és anecdòtic, l'ha tingut altres anys». Precisament, Messi va dir que l'objectiu de l'equip era guanyar la Champions. Per a Piqué «és el títol més important que hi ha, on juguen els millors equips d'Europa, on t'ho jugues tot en pocs partits. Però seria un suicidi dedicar-se només a aquest tipus de competicions. On som més forts és en les competicions de llarga distància. La lliga serà el termòmetre que ens dirà si estem bé o no. Si guanyem la Champions serà genial, però mai no l'he guanyat sense aconseguir la lliga».



El VAR i el Madrid

Pel que fa a la importància del VAR en el principi de lliga, «té coses bones i dolentes. Hi ha gols que no els celebres de manera tan efusiva, però a grans trets ajuda moltíssim i no només els àrbitres, sinó també els jugadors. No hi haurà tantes males actituds i ajudarà en els fores de joc i els penals. Traurà pressió als àrbitres. Feia temps que era necessari».

Pel que fa a l'inici del Reial Madrid a la lliga, amb dues victòries en dos partits, Piqué va indicar que espera un equip competitiu en el qual el joc sigui més coral després de la marxa de Cristiano Ronaldo. Per a ell és bo «començar la temporada amb dues victòries i bon futbol, el plantejat per Lopetegui, a qui ja coneixem de la selecció. Espero un equip treballat i molt fort».