L'aposta de Manresa pel vòlei platja té el seu punt de partida al Congost

Malgrat no tenir platja, Manresa té un volum molt elevat d'esportistes aficionats al vòlei platja. Tradicionalment, aquests esportistes han hagut de practicar el seu esport preferit a les pistes habilitades a les piscines dels pobles que envolten la capital bagenca.

Ara això s'ha acabat amb la construcció de les pistes de vòlei platja a la zona del Congost, que es van inaugurar ahir en el marc del vuitè Torneig de vòlei platja de la Catalunya Central.

La presentació de les pistes va anar a càrrec de l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, el regidor d'esports, Jordi Serracanta, i el secretari del Club Volei 6 Manresa, Sergi González. L'entitat, organitzadora del torneig, utilitzarà la pista com una de les seves ins-tal·lacions durant la temporada.

«A Manresa hi havia la necessitat de crear una pista de vòlei platja. Volem que aquest esport es consolidi a la nostra ciutat», comentava en primer lloc Serracanta. Per la seva banda, González explicava que «el nostre club necessitava aquesta empenta i això ens permetrà tirar endavant el projecte de l'escola de vòlei platja. Volem que aquest esport sigui pioner a la ciutat de Manresa».

Finalment, l'alcalde Junyent va «lloar la feina del Club Volei 6» per ajudar a fer realitat un projecte que es cuinava «des de feia molts anys. Aquestes pistes tenen unes possibilitats i una polivalència molt important com per practicar més esports de platja».

Després que l'any passat Volei 6 no pogués organitzar el torneig, la competició torna i ho fa de manera inèdita al Congost amb 65 participants, que es reparteixen en 33 equips. Els esportistes s'agrupen en les categories 4x4 mixt, 2x2 mixt i 2x2 masculí.

La fase de grups va començar ahir a la tarda i es disputarà fins al diumenge al migdia. De 15 h a 18 h es jugaran els quarts i les semifinals, mentre que de 18 h a 20 h tindran lloc les finals.