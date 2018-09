Luis Enrique exclou Jordi Alba de la seva primera llista

La relació entre Luis Enrique i Jordi Alba es va trencar en l'etapa de l'asturià com a tècnic del Barça i sembla que es manté ara amb la selecció espanyola. Prova d'això és l'absència del lateral esquerre blaugrana en la primera llista de convocats de Luis Enrique amb Espanya.

El nou seleccionador nacional va negar haver fet una «revolució» amb la seva primera llista de convocats, però sí que va veure «necessari evolucionar l'estil», així com va valorar les onze incorporacions. Tampoc no va voler pronunciar-se sobre alguns dels grans absents, entre ells Jordi Alba o Koke, en la convocatòria pels amistosos davant Anglaterra i Croàcia de la Lliga de Nacions.

«No he tingut pràcticament dubtes, la idea era clara. Vaig avançar que hi hauria sorpreses i sé que en el futur n'hi haurà més. Entenc l'interès en qualsevol jugador que no estigui a la llista, però d'ells no tinc motius perquè no hi siguin, i sí que estic ple de motius per als que sí que s'hi troben», va afegir.

Koke i Jordi Alba són, sens dubte, les dues grans absències en aquesta convocatòria de 24 jugadors, encara que Luis Enrique no tancarà la porta a cap futbolista «per cap motiu». D'aquesta manera, antics integrants de la selecció com Pepe Reina i, fins i tot, Iker Casillas poden ser afegits als plans de l'asturià en un futur, sobretot perquè «en cap cas han dit que no volen venir a la selecció».



Entre les onze novetats, les més sonades segurament són la de Sergi Roberto i Marcos Alonso. El del Barça ha estat sempre un jugador molt ben valorat pel tècnic asturià, mentre que el lateral del Chelsea ha fet mèrits per jugar amb la selecció després de tenir un paper destacat a Londres.

D'altra banda, les altres novetats importants en aquesta llista de 24 són el central del Nàpols Raúl Albiol, pel qual Luis Enrique deixa clar que «l'edat no és un impediment per tornar a la selecció», el migcampista Rodri Hernández, amb el qual l'asturià es va desfer en elogis, gràcies a la seva «gran capacitat per aguantar la pilota, la seva visió perifèrica contínua i la seva solució perfecta per a centrals», i un Dani Ceballos al qual premia pel seu pas endavant amb el Madrid. «És important per a nosaltres que jugadors de la Sub-21 ho facin bé, i Ceballos ha estat el més habitual», va recalcar.