Griezmann es veu entre els tres finalistes de la Pilota d'Or

El davanter de l'Atlètic de Madrid Antoine Griezmann, que avui debutarà a la Lliga de Nacions contra Alemanya, va afirmar ahir que hauria d'estar entre els tres finalistes per al premi de la Pilota d'Or, tot i no haver-ho estat als guardons The Best, en què va ser avançat per Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah i Luka Modric. Segons el seu punt de vista, «quan vaig acabar tercer, el 2016, havia perdut dues finals. Ara n'he guanyat tres. La Pilota d'Or és un premi de prestigi i per a un jugador és el cim. No hi ha res millor ni més gran. Pot haver-hi trofeus a la teva lliga, al Mundial i a l'Eurocopa, però no és el mateix».

Griezmann també va considerar estrany que cap francès no sigui a la llista de The Best. «És una pena. És un trofeu que dona la FIFA i la Copa del Món l'organitza la FIFA. Hem guanyat el Mundial i no hi ha cap francès. És una votació, però que no hi hagi cap campió del món és sorprenent». Segons ell, l'últim ha estat el millor any de la seva carrera i «el més exitós».