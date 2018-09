Suïssa aixafa sense cap pietat una dèbil Islàndia (6-0)

?La selecció suïssa va començar amb bon peu el seu camí a la Lliga de les Nacions, pel que fa a la seva primera divisió, en derrotar sense pal·liatius una Islàndia que no va demostrar per res ser la selecció sorprenent dels darrers torneigs. Zuber, Zakaria, Shaqiri, Seferovic, Ajeti i Mehmedi van marcar pels helvètics. En les altres divisions, a la B, Bòsnia i Hercegovina va guanyar Irlanda del Nord (1-2); a la C, Finlàndia es va imposar a Hongria (1-0) i Grècia va vèncer Estònia (0-1); finalment, en la D, Bielorússia va passar per damunt de San Marino (5-0) i Luxemburg va fer el mateix en superar Moldàvia (4-0).