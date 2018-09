El Petro-Pintó Asfe obté la Copa Bages femenina en vèncer el CN Terrassa

El Petro-Pintó Asfe es va endur ahir la 24a edició de la Copa Bages femenina en vèncer per un resultat final de 49-52 el Club Natació Terrassa, en un duel entre dos equips que el proper cap de setmana iniciaran la competició de Copa Catalunya.

El matx va ser molt igualat i tots dos equips van obtenir diferències màximes de cinc punts. Es van veure situacions típiques de pretemporada, com per exemple el poc encert, especialment en el llançament exterior (les fruitosenques només van anotar un dels tretze triples que van intentar). Es va arribar a la mitja part de l'enfrontament amb empat a 24 punts. En la segona meitat, la tònica va ser més o menys la mateixa i les bagenques, que tenien la baixa de Cristina Moya, van entrar en el darrer minut amb quatre punts de diferència. Van poder mantenir la renda, tot i que les ter-rassenques van tenir l'oportunitat d'enviar el partit a la pròrroga, però el triple forçat no va trobar cistella. En el partit pel tercer i quart lloc, l'Horta Godella valencià va superar amb certa comoditat el CEEC Mas Avícola de Sabadell.

En les semifinals, que es van disputar dissabte, el Petro-Pintó es va imposar per 46-63 a les valencianes. Novament, el duel va ser molt anivellat i es va arribar al darrer quart amb empat a l'electrònic. En aquest, un parcial de 22-5 obtingut gràcies a la bona pressió defensiva va donar el triomf a les bagenques. En l'altra semifinal, el CN Terrassa va tombar per tres punts de diferència les sabadellenques (56-59). Finalment, l'Asfe-Sallent va guanyar per 36-41 l'Artés en un amistós que es va disputar abans de les semifinals.

Aquest divendres es posarà en marxa la 30a edició de la competició masculina i ho farà en la categoria B, en la qual prendran part sis dels equips de les nostres comarques que militaran a Primera i Segona Catalana: el Santpedor, l'Artés B i La Salle Manresa, que seran al grup 1, i el Berga, el Vaillant Asfe i el Navàs, al 2.