El Sallent tomba el Cardedeu amb un solitari gol de Markus

El capità Uri pugna per la pilota davant l´oposició rival jordi biel

El Sallent va estrenar-se amb victòria davant la seva afició en el segon partit de la lliga, davant del Cardedeu. Els jugadors entrenats per Jesús Pelfort en van tenir prou amb un solitari gol de Markus just a l'inici de la represa per sumar els primers tres punts de la temporada. Els locals van controlar en tot moment el joc, amb més presència en atac.

Després d'una primera meitat sense gaire ocasions de gol, Markus, quan es portaven poc més de quatre minuts jugats, va avançar els locals després d'una gran jugada combinativa i amb una gran finalització des de fora l'àrea amb un xut creuat. Els visitants van lluitar en tot moment i van buscar amb insistència el gol de l'empat, però van topar en tot moment amb una sòlida defensa local. Besora va tenir a les seves botes el 2-0 ja a les acaballes, però no va estar encertat en la finalització.