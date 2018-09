Els favorits no fallen i el Chelsea i el Liverpool continuen invictes al davant

El Chelsea i el Liverpool van obtenir una nova victòria per continuar invictes i com a líders amb ple de victòries després de superar el Cardiff (4-1) i el Tottenham (1-2), respectivament. El Manchester City no va fallar i va sumar de nou un triomf davant del Fulham (3-0) per col·locar-se a l'estela dels primers en la tercera posició. El Manchestar United va superar per la mínima la revelació de la lliga, el Watford (1-2), i l'Arsenal continua amb dinàmica ascendent després de vençer per la mínima el Newcastle (1-2)