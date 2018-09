França s'endú el doble i deixa Espanya fora de la final de la Davis

Espanya va deixar escapar l'última oportunitat per mantenir alguna opció de classificar-se per a la final de la Copa Davis, ja que també va perdre el partit de dobles davant de França, que va superar les semifinals per un clar 3-0. Feliciano López i Marcel Granollers no van resistir davant dels cops de Julien Benneteau i Nicolas Mahut, que van resoldre el matx en tres sets (6-0, 6-4 i 7-6) i poc més de dues hores sobre la pista. Avui, si no hi ha modificacions a l'últim m0ment, es jugaran els duels Lucas Pouille-Pablo Carreño i Benoit Paire-Roberto Bautista, que seran del tot intranscendents.

Ara, l'equip francès espera saber quin rival tindrà a l'eliminatòria pel títol, que es disputarà el cap de setmana del 23 al 25 de novembre. En l'altra semifinal, el conjunt de Croàcia domina el dels Estats Units per 2-1, després que Mike Bryan i Ryan Harrison tombessin en els dobles Ivan Dodig i Mate Pavic. Avui, si no hi ha canvis de darrera hora, la sèrie es decidirà en els enfrontaments Marin Cilic-Steve Johnson i Borna Coric-Frances Tiafoe.