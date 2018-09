El Manresa FS imposa la qualitat per superar un inofensiu Industrias B

El Manresa FS va obtenir la primera victòria del curs en l'estrena de la lliga al Pujolet enfront d'un Industrias Santa Coloma B que no va oposar resistència.

L'equip entrenat per Paco Cachinero va començar molt endollat i, quan no havien passat ni sis segons de partit, Pep va inaugurar el marcador a favor dels de casa després d'aprofitar una bona jugada de servei d'inici. Els jugadors manresans van dominar en totes les fases del joc i Corvo, al minut 8, i Òscar per partida doble, al 9 i al 10, van fer efectiu la superioritat bagenca per encarrilar els tres punts amb el segon, tercer i quart gol a mitjan primera meitat. A falta de cinc minuts per al final de la primera part, l'entrenador visitant va decidir sortir amb el sistema de porter jugador. Aquesta situació va funcionar per als visitants, ja que van ser capaços de retallar distàncies amb el 4-1, però no van estar encertats des del doble penal i van fallar una ocasió clara per posar el 4-2. Amb aquest clar marcador favorable al Manresa FS es va arribar al descans. A la represa, els jugadors de Cachinero van sortir a conservar el resultat i esperar els contraatacs per fer mal.

Els bagencs van gaudir de múltipes oportunitats per augmentar les distàncies en el marcador, però no van estar encertats. Els visitants van marcar-se en pròpia porteria el 5-1 i, ja a les acaballes, quan el Santa Coloma B ja jugava amb el porter jugador, Corvo, per partida doble, va arrodonir la golejada del Manresa FS amb el definitiu 7-1. Dissabte que ve a la tarda els manresans visitaran la pista de l'Hospitalet.