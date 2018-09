Mas guanya l'etapa i acabarà segon, només darrere de Yates

El ciclista mallorquí Enric Mas (Quick-Step) es va endur la vintena etapa de la Vuelta a Espanya, que va tenir un recorregut de 97,3 quilòmetres entre Escaldes-Engordany (Andorra) i el Coll de la Gallina, mentre que el britànic Simon Yates (Mitchelton) va deixar sentenciat el seu primer triomf a la ronda espanyola. Si no hi ha cap sobresalt en la darrera etapa d'avui, Yates estarà acompanyat al podi pel mateix Mas, que serà segon, i pel colombià Miguel Ángel López (Astana), tercer, i aconseguirà la cinquena victòria seguida d'un britànic a les tres grans voltes (després de les de Chris Froome al Tour 2017, Vuelta 2017 i Giro 2018 i la de Geraint Thomas al Tour 2018).

L'equip Astana es va mostrar com el més actiu en l'etapa reina de ronda espanyola, amb un gran treball de Fraile, Cataldo i Bilbao que havia d'aprofitar López, el seu cap de files, per lluitar per la victòria d'etapa i el podi final. La cursa va estar llançada des del primer quilòmetre, i el fort ritme no baixava ni en els descensos. Allà va atacar Nairo Quintana, un líder reconvertit a gregari, i poc després també va saltar López. En el tram final de La Comella, Yates va decidir reproduir la jugada del dia anterior i va tornar a aplicar la teoria que la millor defensa és un bon atac. Ni Valverde ni Kruisjwijk van poder respondre, però sí que ho va fer Enric Mas, que no va dubtar. Tots dos van enllaçar al descens amb els dos colombians. Alguns quilòmetres després, Quintana i Yates es van deixar caure i van deixar sols López i Mas, que van anar junts pel triomf d'etapa i el podi. El premi gros va ser per al mallorquí, que es va endur l'etapa i el segon lloc de la general amb només 23 anys, mentre que López es va haver de conformar amb el segon lloc parcial i tercer final.