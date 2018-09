La simbiosi entre el Barça i Catalunya serà tractada en l'aniversari de la PB Navàs

«El Barça i Catalunya, els origens d'una simbiosi centenària» és el títol de la xerrada que ha organitzat la Penya Barcelonista de Navàs per a aquest divendres al seu local (20 h) com a primer gran acte de la celebració del 40è aniversari. El periodista Frederic Porta, el vicepresident de la Confederació de Penyes del Barça, Salva Torres, i Xavier Gamper, net de Joan Gamper, fundador del FC Barcelona, tractaran d'explicar el vincle històric del Barça amb Catalunya. L'acte és obert a tothom i acabarà amb un pa amb tomàquet per als assistens.

La Penya Barcelonista de Navàs celebra aquesta temporada 40 anys i ho fa amb ganes de sorprendre i seguir creixent, a partir de l'esport, però també de la cultura.

Ho feien ja el 5 de setembre passat amb un vídeo a través de les xarxes socials de l'entitat on el músic Joan Dausà els felicitava per l'aniversari, amb una acció que, segons assegura el president de la penya, Bernat Vidal, serà regular cada dues-tres setmanes amb personalitats de primeríssim nivell del món de l'esport, de la política, cultura i que pretén donar continuitat als diferents actes de l'aniversari.

El primer d'aquests actes va ser la participació al torneig internacional de penyes amb dos equips que van estar entre els millors, com el benjamí, que va quedar en segona posició. Properament, la PB Navàs anirà anunciant més activitats i accions per celebrar els 40 anys de l'entitat. Des de la junta de la PB de Navàs s'ha fet una crida a tothom qui estigui interessat i tingui ganes de participar-hi.