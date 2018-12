La Transcorriols de Callús apuja el nivell tècnic amb un circuit nou de 40 km

arxiu particular

La Transcorriols de Callús serà més exigent en l´edició d´enguany arxiu particular

El proper diumenge 2 de desembre el Club Excursionista de Callús organitza la vuitena edició de la Transcorriols de Callús. Una prova no competitiva que vol posar els pèls de punta als apassionats de la BTT. Segons la directiva del CE Callús, la prova té enguany un perfil molt més tècnic i exigent que en altres edicions a causa de l'alta demanda del públic expert, que reclama posar-se al límit. Hi serà amb un circuit nou, trencacames i d'un nivell elevat d'uns 40 km i 1.300 m de desnivell positiu farcit de corriols (alguns d'ells nous per a aquesta edició.

L'entitat organitzadora espera la participació de més d'un centenar de ciclistes, que gaudiran dels voltants de la vila de Callús.

La sortida tindrà lloc a la plaça de l'ajuntament del poble a les 9 del matí. Les inscripcions es poden fer al web www.dsport.cat o també al webside del club: www.cecallus.cat. També es pot fer la inscripció el mateix dia de la prova, sempre que quedin places.