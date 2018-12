El Vissel Kobe, l'equip de la lliga japonesa on milita Andrés Iniesta, podria ser el destí de David Villa, que ha tancat la seva etapa al New York City de la lliga nord-americana (MLS). Segons Deportes Cuatro, David Villa (màxim golejador de la selecció espanyola) es retrobaria al Japó amb Iniesta en un equip que és entrenat per Juanma Lillo. En la seva estada al New York City, el davanter asturià ha jugat un total de 124 partits i ha aconseguit marcar 80 gols