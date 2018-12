La Juventus posa la directa a la lliga amb un triomf solvent contra la Fiorentina

La Juventus de Cristiano Ronaldo cada vegada és més líder de la Serie A italiana, després de sumar un nou triomf, contra la Fiorentina (0-3). A més, el conjunt bianconero no va necessitar l'ajuda dels seus millors jugadors, ja queRonaldo no va fer gran cosa i Dybala no va tocar la pilota.

Rodrigo Betancur va avançar els homes Massimiliano Allegri a la primera part per inclinar el matx. L'uruguaià va batre el porter local amb un xut creuat des de dins l'àrea. Una Fiorentina que, al contrari, no va aconseguir incomodar el porter de la Juve Wojciech Szczesny a la primera part.

La insistència dels bianconeri per ampliar la diferència va ser molt més que la necessitat per trobar l'empat de la Fiorentina en l'inici del segon temps. Així, Chiellini va fer el 0-2 en un remat de volea dins l'àrea. Deu minuts més tard, Cristiano, de penal, va fer el definitiu 0-3 per tenir un avantatge d'onze punts respecte del segon classificat, el Nàpols, que juga demà contra l'Atalanta.