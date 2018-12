El Vilatorrada reacciona massa tard i ensopega a la pista de l'Escolapis

El Club Bàsquet Vilatorrada va encaixar una nova derrota a domicili, aquest cop a la complicada pista de l'Escolapis Sarrià barceloní, que es va imposar per un resultat final de 95-89.

Els jugadors de Sant Joan de Vilatorrada no van començar el matx prou concentrats i els locals ho van aprofitar per anotar un parcial de 7-0. A poc a poc, els bagencs van anar entrant en el partit i van aconseguir tancar el primer quart un punt per sobre en el marcador (20-21). El segon període va estar marcat per la igualtat entre les dues formacions i l'intercanvi de cistelles, fins al setè minut. A partir de llavors, els barcelonins van tornar a agafar el comandament i van anotar un parcial de 13-4 que els va permetre arribar a la mitja part de l'enfrontament amb vuit punts de marge (46-38).

En la tornada de vestidors hi va haver un nou intercanvi de cops entre ambdós conjunts, del qual els locals van sortir victoriosos, ja que van ampliar la renda fins als vint punts al final del tercer quart (80-60). Semblava que el duel estava dat i beneït, però els jugadors dirigits per Josep Morera no van abaixar els braços i, tot i que no van tenir opcions reals de victòria, van donar la cara fins al final i van deixar la diferència definitiva en només sis punts. En la propera jornada, el Club Bàsquet Vilator-rada rebrà a la seva pista el Sedis Hidrology Piros Seguretat, el dissabte 15 de desembre a partir d'un quart de set de la tarda.