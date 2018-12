El Fuenlabrada no activarà el contracte de l'americà Gibbs

El Montakit Fuenlabrada, rival del Baxi Manresa aquest diumenge al migdia, no activarà finalment el contracte que havia signat dies enrere amb el nord-americà Jack Gibbs, que havia de debutar davant dels bagencs. Segons va informar ahir el conjunt madrileny, Gibbs ha hagut de tornar als Estats Units per afers personals, motiu pel qual les dues bandes han decidit no tirar endavant el contracte.

El Fuenlabrada havia fitxat Gibbs per substituir el nigerià Talib Zanna nominalment, però en realitat havia de servir per tapar la baixa per lesió del seu home estrella, el croat Marko Popovic.