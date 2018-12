L'Igualada Rigat inicia bé el partit però cau apallissat al Palau

L'Igualada Rigat va caure derrotat de manera clara a la pista d'un Barça Lassa que manté la primera posició i que es va refer bé del gol inicial de Ton Baliu, que feia pensar en algun resultat millor per als arlequinats al Palau Blaugrana. De tota manera, el resultat és força més ampli del que es va veure damunt de la pista, ja que l'Igualada va mantenir les possibilitats de vèncer fins als primers minuts de la segona part, que van quedar tallades de soca-rel amb el quart gol, de Bargalló, de doble penal.

I això que les coses van començar bé amb el gol de Ton Baliu. L'Igualada Rigat, però, no va aconseguir estar gaire estona per davant en el marcador, ja que Pablo Álvarez va empatar molt aviat. El 3-1 de la mitja part, després de les anotacions d'Alabart i Rodrigues, donava esperances, però després del gol de Bargalló es va veure que la remuntada no seria possible, i ni tan sols el gol de Roger Bars en els darrers segons no va matisar la golejada local, engruixida en pocs minuts.