El Nàstic crea poc perill i no passa de l'empat a casa

El Nàstic de Manresa continua instal·lat de manera còmoda a la zona mitjana de la classificació de Divisió d'Honor juvenil, malgrat que ahir va encadenar la segona jornada consecutiva sense foradar la porteria contrària. Si diumenge l'equip de Ferran Costa va caure per 1-0 al camp del Manacor, ahir tampoc no va poder superar un dels rivals de la zona baixa de la classificació, un Lleida Esportiu que va plantar cara i que va aconseguir que els bagencs no tinguessin gaire oportunitats a la seva porteria.

El duel va començar amb un moment de molta emoció, amb un minut de silenci en memòria de Jordi Rodoreda, mort diumenge a la matinada en un accident de trànsit. Els jugadors del Nàstic van mostrar una samarreta amb el número 8 que portava a l'Avi-nyó, un dels clubs d'origen d'alguns jugadors i també del preparador de porters.

Les millors oportunitats de la primera part van arribar a l'inici. Padillo va disposar de la primera ocasió al minut inicial del partit, tot i que el Lleida va respondre amb una rematada que va anar a parar al pal dels locals només tres minuts més tard. En la resta del primer període no hi va haver cap més oportunitat digna de ser destacada i en què cap dels dos equips pogués marcar.

A la segona part, va semblar que els locals mostraven més intenció de fer gols, sobretot en els darrers vint minuts. En aquesta fase, la millor acció va ser a càrrec de Gassan, però la seva rematada de mitja volta no va trobar la xarxa de la porteria de Bosch. Amb poques oportunitats per banda es va acabar el partit. Avui es disputa la resta de la jornada i els manresans tenen una nova oportunitat de millorar els seus resultats diumenge, quan el Nàstic de Tarragona visitarà el Gimnàstic Parc.