El CG Puigcerdà venç el CH Jaca després d'una pròrroga d'infart

Partit molt igualat el que van jugar dissabte a la nit els dos equips pirinencs de la competició, amb un marcador ajustat a favor dels de casa de 3 a 2. El CH Jaca es va presentar a la Cerdanya amb baixes importants però amb tres línies completes de jugadors, en la que va ser la millor entrada de la temporada, en un partit que era solidari. Per a aquest matx, el CG Puigcerdà estrenava porter, el rus Evgenii Tsaregorodtsev.

El primer temps va ser d'anades i vingudes, i l'equip visitant va aprofitar el major nombre d'expulsions dels ceretans per, en un 5 contra 3, aconseguir avançar-se (0-1). El CG Puigcerdà va empatar mitjançant el seu defensa letó Reinis Demiters, que va recollir eldisc al centre de la zona atacant i amb un gran slap va superar el porter Bruno González.

En el segon període, novament Demiters va gaudir d'una triple ocasió per batre el porter González. L'equip local va poder sentenciar però el jugador més destacat del Jaca, Bruno González, va estar molt encertat i no va concedir cap gol.

En l'entretemps es van llençar peluixos solidaris a la pista emulant la tradició americana en dates nadalenques. Aquest cop el que es va recaptar anirà íntegrament a La Marató de TV3. I els peluixos recuperats viatjaran cap a un hospital de nens els propers dies.

En el tercer període, després de diverses ocasions i alternatives, el CH Jaca va aprofitar novament una superioritat doble per empatar el marcador, a falta de pocs minuts per acabar, i posar la por al cos d'una grada que aquest any ja ha vist molts cops com s'escapen els punts en els instants finals.

El marcador ja no es va moure i els equips es van repartir un punt cada un. Però encara estava en joc l'altre punt, el qual es va decidir en una pròrroga de 5 minuts i de 3 contra 3. Demiters va aconseguir el hat-trick després d¡una jugada personal amb suspens inclòs en la decisió de donar el gol per part dels àrbitres. Finalment, l'afició va poder celebrar la victòria que afiança l'equip ceretà a la segona posició, amb 14 punts. El Txuri Urdin resta lluny, amb 28 punts; el Jaca i el Majadahonda en tenen 11, i el FC Barcelona és cuer amb 10. En la propera setmana el CG Puigcerdà es desplaçarà a la pista blaugrana i en la següent tancarà l'any amb el SAD Majadahonda.