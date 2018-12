La bagenca Meritxell Ferré serà a la Russian Matryoshka

La direcció tècnica de natació artística de la Federació Espanyola de natació ha convocat la nedadora bagenca Meritxell Ferré per participar a la Russian Matryoshka a Chekhov (Rússia) del 13 al 15 de desembre. Aquesta competició és per a la categoria aleví. Conjuntamnent amb la nedadora de Sant Salvador de Guardiola, que pertany al CN Sabadell, l'equip estatal es completa amb Ariadna Conesa (CN Granollers), Sofia Gil (CN Sabadell) en solo i duo; i per Marina Navarro (CN Granollers) en duo. Meritxell Ferré competirà en solo i duo.

L'equip tècnic i de suport està format per Carla Rodríguez (entrenadora responsable / Real Canoe NC), Paula Alcorta (entrenadora / CN Sabadell), Laura López (entrenadora / CS Fabionelli), Ma Carmen Orfila (entrenadora / CN Granollers); i Ana Mayol (jutge CNA).