Piqué vol comprar l'Andorra, rival de Manresa i Igualada

El jugador del FC Barcelona Gerard Piqué vol convertir el Futbol Club Andorra en equip de la Lliga de Futbol Professional durant els propers anys. El club, que ara mateix comparteix el grup 2 de la Primera Catalana amb rivals com el CE Manresa i el CF Igualada, passaria a ser controlat per l'empresa Kosmos, propietat del central barcelonista, la mateixa que organitzarà la Copa Davis a partir de la temporada que ve.

La informació la va desvelar el Diari d'Andorra, que ahir donava per fet l'acord, malgrat que l'entitat del Principat va emetre un comunicat a la tarda en què no negava cap conversa, però sí que deia que encara no havia cristal·litzat i que no faria més comentaris.

Així, segons el Diari d'Andorra, el club del Principat, que va arribar a ser a Segona Divisió B, seria l'objectiu d'un Piqué que, en una entrevista fa unes setmanes a la revista l'Équipe Magazine, ja revelava la seva intenció de tenir un equip en propietat.



Pendents de la llei de l'esport

Segons el rotatiu andorrà, Piqué aprofitaria l'oportunitat que se li obriria amb la pròxima aprovació de la llei de l'esport que permetria, entre altres situacions, l'entrada de capital estranger en entitats esportives del país que competeixen afiliades a federacions d'un altre estat. Representaria la creació de societats anònimes esportives.

El FC Andorra forma part de la Federació Catalana de Futbol, adscrita a l'espanyola, i, per aquest motiu, participa en competicions de casa nostra com és la Primera Catalana. Actualment, el conjunt tricolor és onzè amb 17 punts, a deu del lloc de promoció del Viladecans i a 15 de l'ascens directe, posició que ocupa el Mollerussa. Els andorrans tenen un partit menys però no sembla que ara per ara tinguin el potencial necessari per afrontar un ascens en els propers mesos.



Encara res tancat

Tot i que el Diari d'Andorra dona per fet aquest acord, a expenses de l'aprovació de la llei, el FC Andorra va emetre ahir un comunicat detres punts. En el primer, admet que ha tingut «converses amb diversos grups inversors de cara a assegurar el compliment dels seus objectius esportius i millorar la situació del club». Com a conseqüència, però, «a data d'avui [d'ahir] cap de les negociacions iniciades ha conclòs». Finalment, recorda que «qualsevol acord a què es pugui arribar haurà de ser aprovat per l'assemblea de socis del club». L'entitat també assegura que «s'abstindrà de fer més declaracions sobre aquesta qüestió». La nota no nega, per tant, que Piqué estigui darrere de les negociacions, tot i que no les dona per finalitzades.

El jugador barceloní està molt interessat en els darrers mesos a invertir, a través de Kosmos, en el món de l'esport. Ja es va apuntar una victòria en aconseguir convèncer la Federació Internacional de Tennis (ITF) per organitzar la Copa Davis a Madrid, tot i que no té el suport de força jugadors per les dates de l'esdeveniment, el novembre. Ara podria ser propietari d'un equip en una categoria en què hi ha el Manresa, del qual havia estat directiu el seu avi, Amador Bernabéu.