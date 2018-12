L'anoienc Bernat Jaume suma una nova victòria en la lliga anglesa

El palista igualadí Bernat Jaume va sumar un nou triomf amb el seu equip de Bexley, població al sud de Londres, davant els Wales Wizzards de Cardiff. Jaume es va imposar en el seu matx enfront de David Evans, un antic Top 5 en la classificació mundial, amb uns parcials de 12-10 i 11-6 . Malgrat la victòria de Jaume, Bexley, que jugava com a local, va perdre per un global de 2-3.

Joel Jaume, per la seva banda, es va desplaçar a Suïssa per jugar el torneig puntuable per a la PSA. Va superar les dues primeres rondes: la primera d'elles amb un jugador helvètic i la segona amb el francès Bertrand Tissot. A quarts de final va perdre amb l'italià Ludovico Cipolleta, 343 del rànquing PSA després de tenir un 2-1 a favor. D'altra banda, el dijous 20, l'Esquaix Igualada organitzarà el tradicional torneig de Nadal i cagatió, amb inici de la jornada amb els més petits del club.