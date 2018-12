Un CG Puigcerdà inspirat afronta el derbi a Barcelona

ARXIU PARTICULAR

El Club Gel Puigcerdà ha començat la temporada en forma ARXIU PARTICULAR

Els equips del CG Puigcerdà es desplacen avui dissabte al Palau de Gel del FC Barcelona. A les 14.30, els sub-20 s'enfronten als blaugrana i, a les 21.30 hores, serà el torn dels sèniors.

El primer equip ceretà arriba a Barcelona molt ben situat, segon a la classificació. Els locals són els cuers però la diferència de punts és minsa; de fet, només el líder de la competició, el Txuri Urdin, va destacar respecte a la resta. S'estan donant resultats sorprenents i és la lliga més emocionant que es veu dels darrers anys. L'entrenador Salva Barnola desplaça tot l'equip per a aquest derbi, només té un dubte,el de Ramon Morer. S'ha de tenir en compte que la pista del FC Barcelona sempre és difícil, i cal anar cercant canvis en les línies per buscar el màxim d'eficàcia. Els júniors també tenen tot l'equip a disposició i buscaran tres punts per encarar els play-off.