El Congost acollirà el Ciutat de Manresa de ciclocròs, el dia 23

El diumenge 23 de desembre la zona esportiva del Congost i el parc del Cardener acolliran la setena edició del trofeu Ciutat de Manresa de ciclocròs, prova puntuable per a la Copa Catalana. En l'acte de presentació, Jordi Serracanta, regidor d'Esports, va destacar la tasca del club organitzador, l'Esport Ciclista Manresà, com a «dinamitzador d'un esport amb molta tradició a la ciutat». Ferran Molina, president de l'entitat, va detallar que Manresa «té un dels millors circuits de ciclocròs del país», i Àngel Soler, tresorer, va remarcar que «la prova és la més concorreguda del circuit català, un referent per als ciclistes».