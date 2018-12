El Manresa FS no es refia d'un Ciutat de Terrassa que és el darrer del grup

El conjunt del Manresa Futbol Sala repetirà aquesta tarda (20 h) al Pujolet després de la victòria davant del Lleida. Aquesta vegada és el cuer de la lliga, l'Isur Ciutat de Terrassa, el que es presenta a la pista manresana amb un bagatge molt curt després de 13 jornades: una sola victòria, sorprenent, a la pista de l'Escola Pia. En la resta de partits com a visitant ha perdut sempre, però no han estat derrotes àmplies.

El Manresa FS espera aquest partit sense confiances i amb la consciència posada en retallar i en ampliar diferències amb els equips que es troben per sota seu a la classificació per mantenir la plaça per a la Copa del Rei de la temporada vinent. Josan i Lavado són dubtes, i Tanti baixa

Abans del partit, a les 18 hores, hi haurà la presentació del futbol sala de base, i durant tot el dia es podran dur aliments i joguines per a la campanya de Nadal.