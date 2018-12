Nous exàmens a l'Atlètic i al Madrid en la seva persecució al lideratge

La jornada de dissabte representarà una nova prova de foc per als dos equips madrilenys que persegueixen el Barça en la part alta de la Lliga Santander. L'Atlètic de Madrid haurà de posar a prova la seva qüestionada capacitat ofensiva al camp d'un Valladolid que s'ha mostrat molt sòlid en aquest principi de temporada. Tot seguit, el Reial Madrid, que ve de ser escridassat per la seva derrota europea contra el CSKA, rep un dels cuers, el Rayo, un duel que es preveu assequible per situar-se a dos punts dels blaugrana.

Els matalassers, que recuperen el lateral Juanfran per al partit d'avui, va explicar en roda de premsa que «ser segons ja no és bo» per a ells i que aquesta és una mostra de l'exigència de l'afició. «Això està molt bé. Jo soc el més autocrític de tots, el primer amb mi mateix». També va lloar la tasca de Sergio González al Valladolid i va explicar que treballen perquè no es noti la baixa de Diego Costa.

Pel que fa al Reial Madrid, el seu entrenador, Santiago Solari, va treure importància a l'última derrota i va argumentar que «¿com no es pot creure en el Reial Madrid després de 115 anys d'història i de 13 Champions, de tants trofeus, tantes lligues i tanta llegenda?». Del rival d'avui, el Rayo, va afirmar que «té moltes virtuts. És un equip que mou bé la pilota i no la regala». Pel que fa al suposat mal gest d'Isco al públic del Bernabéu, segons ell «crec que va protestar un córner o una falta».



Empat a Balaídos

La jornada va començar ahir a Balaídos amb l'empat sense gols entre el Celta i el Leganés, un resultat que no deixa que cap dels dos pugui escalar gaire a la classificació. També va iniciar-se la jornada a la Lliga 123 amb la victòria del Màlaga contra el Cadis (1-0), amb gol del lateral Fede Ricca.