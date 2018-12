Porfi Fisac: «Tant Renfroe com McCalebb són jugadors 'top' que lideren els seus equips»

Porfirio Fisac (Segòvia, 1965) té una llarga trajectòria tant a la LEB Or com a l'ACB. L'entrenador ha estat un revulsiu aquest curs a la banqueta del Tecnyconta, que els darrers anys ha estat patint en les últimes posicions. Avui arriba al Nou Congost amb un balanç de 6-5, el mateix del Baxi, i mirant la Copa del Rei com una possibilitat gens utòpica, sobretot si avui venç a la pista manresana.

Sobre el Baxi, Fisac opina que «és un equip molt sòlid, amb uns referents que són molt coneguts per tothom i uns homes que són de rotació que cada dia que passa estan millor. Són un grup davant del qual és molt difícil arrencar les victòries però hem de lluitar. s'ha de demostrar que tenim desig». En referència a l'ambient que es viu al pavelló bagenc, Porfi Fisac diu que «els aficionats estan molt a prop dels jugadors i això fa que es visqui el partit intensament. Hi ha molt feeling i les emocions es traslladen de dalt a baix i també a l'inversa, ajudant a l'equip. És una pista on cal demostrar enteresa, veure qui és home».

Sobre la baixa de Sakho, Fisac opina que «el Baxi perd poder físic però guanya en tir. Dragovic pot jugar tant de quatre com de cinc, i està rendint a molt bon nivell. Segur que tenen arguments per suplir la baixa del congolès». Un altre dels duels més trascendents del matí serà el dels directors de joc: «Tant Renfroe com McCalebb són jugadors top de la lliga, són els líders dels seus equips. El seu gran rendiment està fent que siguem dos dels equips sorpresa de l'ACB aquesta alçada de temporada. Estic segur que tant l'un com l'altre estaran molt preparats per afrontar bé un partit tant important».