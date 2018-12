Peralta: «Hem demostrat que a casa també es pot guanyar»

El nou entrenador del Manresa, Andreu Peralta, es va mostrar molt satisfet en el seu primer partit al Congost. Va manifestar que «ha estat un dia especial. Les sensancions han estat molt bones, ja que això és el que trasmet l'equip les darreres setmanes».

Andreu Peralta va esmentar que «a la primera part ens ha costat una mica, ja que no aprofitàvem la nostra superioritat. A la segona ens han pressionat però només ens han fet mal en ocasions comptades. Nosaltres hem trobat espais i hem creat moltes arribades per les bandes. Hem demostrat que el debat de si la gespa gastada ens perjudica o no, no cal fer-lo. A casa també es pot guanyar».

La propera setmana, el Manresa es desplaça al camp del líder Mollerussa, equip que ahir va veure trencada una ratxa de 56 partits seguits sense perdre (en tres temporades). El tècnic del Manresa va comentar que «hem d'anar de partit a partit, però està clar que a Mollerussa anirem a buscar el tres punts».