El Breogán s'enforteix a casa per vèncer l'Andorra

El Cafés Candelas Breogán va aconseguir el quart triomf de la temporada, contra el MoraBanc Andorra. Una victòria que, a falta del que faci avui l'Estudiantes, li permet sortir provisionalment de la zona de descens.

El primer quart va ser molt igualat, amb un bon nivell de bàsquet i intercanvi de cistelles. En el segon quart, els gallecs van millorar en defensa i van aconseguir una màxima d'onze punts a favor.

A partir de llavors els locals van portar la iniciativa i es van mantenir sempre per davant. Tot i això, els andorrans no es van arronsar i van sortir al tercer quart amb la idea de, si més no, posar les coses difícils als gallecs.

En aquest punt, el Breogán va saber patir i mantenir l'avantatge, encara que els andorrans van amenaçar de remuntar el marcador al darrer quart, posant-se a tres punts. Finalment, els gallecs van aguantar l'avantatge.