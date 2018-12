El Cadí confirma la seva solidesa i guanya en un partit dur el Bembibre

El Cadí la Seu va confirmar a Bembibre el seu bon moment de joc i, especialment, la seva solidesa com a conjunt. La victòria del conjunt urgellenc no va ser gens fàcil, ja que va manar gairebé sempre però mai va poder acabar de desempallegar-se d'un rival que va saber portar durant molts minuts l'enfrontament a un ter-reny travat i poc vistós. Però les noies que entrena Bernat Canut van mostrar la maduresa que els caracteritza, amb Andrea Vilaró i Merritt Hempe com a clares líders, més unes també destacades Mehryn Kraker i Irati Etxarri, i van aconseguir sumar el vuitè triomf de la temporada i afermar-se a la quarta plaça de la classificació.

El compromís a terres lleoneses no es preveia fàcil. I, tot i el triple inicial de Kraker, les locals van capgirar la situació molt aviat gràcies a un parcial de 8 a 0. Però, llavors, el Cadí va aconseguir el que més mal podia fer a les lleoneses: córrer. Quatre contraatacs consecutius van posar al davant les de la Seu (12-16) i ja no deixarien de manar en tot el partit. És cert que mai no van aconseguir grans marges de distància, però la velocitat que imprimia quan podia Vilaró o la fortalesa de Hempe sota els cèrcols eren un baluard per a les urgellenques. I ho van ser durant els compassos inicials del tercer quart, després de la represa, quan el Cadí aconseguiria la renda màxima en tot el matx (32-43).

Llavors, el Bembibre va pujar les línies de defensa, va travar més el partit, el va enredar, i en aquesta teranyina va estar a punt de quedar-se enganxat el Cadí. De fet, les lleoneses anirien menjant terreny a les de la Seu, tot i els punts d'Etxarri o de Richards. I van arribar a forçar l'empat a 49 ja entrat el dar-rer període. Però el trio Vilaró-Kraker-Hempe i el caràcter gua-nyador del Cadí van ser superiors.