El San Mauro va aconseguir una èpica victòria en l'última jugada del partit al camp del Begues. Els groguets van ser superiors durant la primera meitat, i després d'anar guanyant per 0-2 van deixar-se retallar distàncies just abans del descans. A la represa la dinàmica no va canviar i els visitants van continuar portant el pes del partit. Els locals van ser capaços d'empatar al minut 74, però el San Mauro lluny de rendir-se va trobar la recompensa al minut 94.