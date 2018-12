El Cadí tanca avui l'any a la Seu sense refiar-se d'un Zamarat molt irregular

El Cadí la Seu pretén incrementar la seva millor arrencada en la Lliga Femenina davant d'un Quesos el Pastor Zamarat que s'ha mostrat molt irregular durant el que s'ha disputat fins ara de temporada, però que arriba a la capital urgellenca amb una exjugadora del Sedis com una de les jugadores més decisives de la competició, la mallorquina Nogaye Lo. De fet, els equips que entrena Fran García, com és aquest curs el Zamarat, no es posen gaire bé al Cadí. Les de Bernat Canut hauran de controlar molt bé el ritme de partit i no deixar que dugui la batuta una altra exjugadora urgellenca, la base sèrbia Aleksandra Stanacev, aquest any al conjunt de Zamora.

El Cadí va entrenar-se ahir a la tarda i torna a tenir sessió aquest matí per repassar els conceptes que Bernat Canut vol aplicar aquesta nit (21 hores) en el partit que tanca l'any a la Seu. El conjunt urgellenc arriba en un magnífic estat de forma, amb un balanç de 8 victòries i només 3 derrotes, quart a la classificació i amb una plaça assegurada per a la Copa de la Reina. Això no treu, però, que el rival d'avui, tot i estar a la part baixa de la classificació, no sigui un rival dur de rosegar. «Ha estat un equip molt irregular. Ha fet bons partits i també partits força fluixos. Nosaltres sempre ens intentem preparar per a la millor versió del rival. Tenen peces per plantejar-nos molts problemes, això és clar», resumeix el tècnic de la Seu.

Les peces perilloses estan força ben definides. Stanacev és la mà allargada a la pista de Fran García, que l'any passat al Bembibre va ser un autèntic malson per al Cadí.

Nogaye Lo arriba a la que va ser la seva casa durant dues temporades com a jugadora més valorada de la darrera jornada, amb 34 crèdits. A més, és la jugadora que més taps posa de tota la competició. Laura Quevedo, Amryst Alston i Ainhoa López són altres jugadores que disposen de minuts i perill. A partir d'aquí, la segona unitat castellana perd bastanta força. D'aquí que Bernat Canut plantegi un partit «amb un ritme força alt» de joc.