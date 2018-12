Abidal no tanca la porta a fitxar més i pot arribar Rabiot

? Durant la presentació de Jeison Murillo, el secretari tècnic del Barça, Éric Abidal, va assegurar que el club no té previstes més incorporacions, però que estan «atents als jugadors depenent de la necessitat». Una d'aquestes pot ser el centrecampista Adrien Rabiot, per al qual el París Saint-Germain podria estar disposat a negociar un traspàs per cinc milions d'euros, segons la premsa francesa. Rabiot marxarà del club gratis l'estiu vinent i el PSG podria intentar treure'n alguna contrapartida econòmica.