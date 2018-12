El Cadí treu suc d'un gran inici per continuar sumant

Si el ritme d'encert i anotació dels primers vint minuts s'hagués mantingut després del descans, el Cadí hauria aconseguit, probablement, una victòria d'escàndol. El triomf hi va ser. Però l'escàndol es va quedar al vestidor. Després de dominar a pler durant la primera part, les de la Seu van semblar abaixar els braços en la represa. Almenys, el tercer quart es va ennuegar a les de Bernat Canut, que a punt van estar de deixar perdre tota la renda que tenien. El Quesos Pastor Zamarat es va arribar a situar a només quatre punts quan les urgellenques havien arribat a vèncer de divuit.

L'encert en els triples (Díaz, Bahí, Kraker, Äijänen i Sklepowicz) al primer quart va ser determinant per superar el ritme que intentava imposar l'exSedis Aleksandra Stanacev. Ella i una altra exCadí com Nogaye Lo miraven de tirar el carro zamorà. Però el Cadí era molt Cadí. Molt coral com gairebé sempre. Els centímetres de Tamara Seda al segon quart van donar una mica d'aire a les de Fran García. Però això no va servir al Zamarat per retallar distàncies. Al contrari, ara prioritzant el joc interior (Hempe, Richards, Bahí), les locals van anar fent créixer el forat fins als dinou punts (42-23). Divuit al descans.



Mala arrencada

La situació semblava controlada. Però restava per jugar tota una part. I quina part. L'arrencada va ser nefasta per al Cadí. Només alguns bàsquets aïllats de Shereesha Richards van frenar el vendaval del Zamarat, que va apujar línies en defensa i va trobar en Ameryst Alston una bona generadora de joc i punts. I així va anar cremant etapes fins arribar-se a situar a només quatre punts (50-46). Encara bo que no va anar més enllà d'aquí i que un parcial de 10 a 0 només iniciar-se el darrer parcial va sentenciar el matx. El Cadí havia tret el màxim suc a un excel·lent primer temps. La novena, tot un rècord en aquest moment de l'any, estava al sac. I lligada.