Un quart de segle al darrere

Martorell tindrà per fi un pilot al Dakar i ho farà amb un equip que porta el nom del navassenc Pedregà, guanyador de la categoria de quads del 2006. Pep Mas explica a la pàgina web oficial de la prova que, quan tenia 15 anys, sentia el soroll de la caravana que aleshores baixava de París per anar a Àfrica i deia que algun dia hi prendria part. Ha trigat un quart de segle a aconseguir-ho, però té una ciutat a darrere, com es va demostrar en la presentació, disposada a animar-lo perquè el somni no es quedi aquí i ara pugui acabar la cursa.