Tornar al 'top ten' és l'objectiu

El pilot igualadí no està tenint les coses fàcils a la seva carrera. Des de fa tres anys forma part de l'estructura xinesa de KTM, a l'equip Daming Mining, i ha obtingut èxits al continent asiàtic, sobretot a la Ruta de la Seda, que ja ha guanyat diversos cops. Al Dakar va debutar amb un gran desè lloc, un objectiu repetible tenint en compte les retirades que hi sol haver en els equips oficials, que poden ser més enguany per les dunes des del primer dia. La resistència que ha perfeccionat a la Xina ha de ser el seu fort per arribar a la meta en bon lloc el dia 17.