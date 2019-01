Ivette Sánchez, del Paidos, participa al campionat català interprovincial

Ivette Sánchez, jugadora del Paidos Sant Fruitós, va ser una de les jugadores escollides per formar part de la selecció Barcelona 3 que va jugar el torneig interprovincial infantil de voleibol organitzat per la Federació Catalana a can Tintorer de Gavà. L'equip d'Ivette Sánchez va classificar-se per a les semifinals aconseguint dues victòries per 2 a 0, la primera davant la selecció de Girona i la segona davant la de Lleida. A la semifinal, contra Barcelona 2, el conjunt de Sánchez va caure per 0 a 2. Barcelona 3 finalment va aconseguir la tercera plaça en imposar-se al combinat de Tarragona per 2-1. El guanyador del torneig va ser Barcelona 2.