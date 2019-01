Nani Roma: «Han passat moltes coses i en passaran més»

El pilot català Nani Roma (Mini) va explicar els problemes de "sortir davant" aquest dimecres a la tercera etapa del Ral·li Dakar, una jornada en la qual van passar "moltes coses", com seguirà succeint en aquest compacte Dakar per Perú, valorant tirar endavant "una etapa molt complicada" com a quart a la general.

"Ha estat una etapa molt difícil, molt complicada. Hem punxat una vegada i ens hem quedat amb una roda de recanvi a l'inici de l'especial. Hem fet gran part de l'especial sols, obrint pista, i hem perdut una mica de temps. ens ha costat un parell de punts a trobar la pista bona, però en tot cas Àlex ha fet un gran treball i crec que hem fet una molt bona etapa ", ha valorat.

El de Folgueroles va arribar a Arequipa en cinquena posició, després de 331 quilòmetres d'especial, amb la dificultat d'obrir pista la major part del recorregut, per quedar-quart de la general a 12:02 d'Al-Attiyah (Toyota). "Realment ens ha penalitzat sortir endavant. Crec que avui els de darrere ens han tret molt, però això és part del joc", va dir.

"Avui era més difícil tota la part en la qual ens hem trobat sols. A les dunes hi havia moltes motos parades i ens ha costat molt esquivar-les. Quan obres pista és més fàcil de perdre, però en tot cas estem contents de com ens ha anat i contents amb el cotxe ", va afegir.

En el dia en què Carlos Sainz (Mini) es va deixar les seves opcions en una rasa, i van perdre valuós temps Sébastien Loeb o Cyril Despres, Roma va reconèixer que cada dia té la seva part de loteria. "Estem en el tercer dia, han passat moltes coses i encara han de passar més", ha acabat.